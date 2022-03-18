Загроза ворожого удару: мер Луцька закликав людей, які живуть біля заводу “Мотор”, покинути домівки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Мер Луцька Ігор Поліщук закликав жителів міста, які проживають неподалік заводу “Мотор”, тимчасово покинути свої домівки через можливу загрозу удару з боку російських окупантів. Таку заяву міський голова зробив після ранкового обстрілу авіаремонтного заводу у Львові, пише УНН.
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“Звертаюся до жителів, які живуть у безпосередній близькості до заводу “Мотор”. Це є вулиця Ківерцівська від номеру 2а до номеру 30, це є вулиця Авіаторів і бічні вулиці, які йдуть від неї, а саме: вул. Ціолковського, Можайського, Кожедуба, Липовецька, Озерецька, Жуковського і Петрова. Особливо ті будинки, які знаходяться ближче до заводу. За можливості без паніки, без якихось різких імпульсивних рухів переїдьте до ваших родичів, друзів, знайомих, колег, до тих людей, які готові надати вам своє житло, прихистити, для того, щоб ви були у безпеці”, - заявив мер.
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Він додав, що внаслідок ракетного обстрілу окупантами по авіаремонтному заводу у Львові є загроза удару по заводу “Мотор” у Луцьку.
“Ми не знаємо, буде чи не буде удар. Ми не знаємо, коли цей удар буде. Можливо його і ніколи не буде, але сьогоднішні події поруч зі Львовом показують нам, що це може статися. Необхідно бути обережними, уважними і подбати про свою безпеку завчасно”, - додав він.
Для тих, хто не може знайти альтернативу на найближчі дні для свого проживання, мер закликає звернутися до секретаря Луцької міської ради Юрія Безпятка за номером телефону: 0509626774.
Додамо
18 березня кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу під час ворожої атаки на Львів, повідомив мер міста Андрій Садовий.
Відомо, що внаслідок ракетного удару по Львову одна людина дістала поранення.