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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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06:08 • 2700 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Ракетний удар російських окупантів по Львову: в ОДА повідомили про пораненого

Ракетний удар російських окупантів по Львову: в ОДА повідомили про пораненого

Київ • УНН

 • 165996 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Внаслідок ранкового ракетного удару ворога по Львову відомо про одного пораненого. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Станом на зараз рятувальники завершують гасіння пожежі. Жертв на місці вибуху немає. Одна людина поранена, вона у стані середньої важкості", - повідомив Козицький.

Деталі

Голова ОДА розповів, що чотири ворожі ракети влучили у Львівський державний авіаційно-ремонтний завод. "Дві ракети перехопили Збройні Сили України. Їх збили на території Львівщини. Ракети ворог випустив з акваторії Чорного моря", - вказав він.

Доповнення

18 березня кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу під час ворожої атаки на Львів, повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий.

Українські Національні Новини

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