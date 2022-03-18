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Ракетный удар российских оккупантов по Львову: в ОГА сообщили о раненом

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Вследствие утреннего ракетного удара врага по Львову известно об одном раненом. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на сейчас спасатели завершают тушение пожара. Жертв на месте взрыва нет. Один человек ранен, он в состоянии средней тяжести", - сообщил Козицкий.

Детали

Глава ОГА рассказал, что четыре вражеские ракеты попали во Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. "Две ракеты перехватили Вооруженные Силы Украины. Их сбили на территории Львовской области. Ракеты враг выпустил из акватории Черного моря", - указал он.

Дополнение

18 марта несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу во время вражеской атаки на Львов, сообщил Львовский городской голова Андрей Садовый.

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