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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Садовий про ворожу атаку на Львів: кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу

Садовий про ворожу атаку на Львів: кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу

Київ • УНН

 • 210874 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу під час ворожої атаки на Львів. Про це повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Львів. Кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено", - повідомив Садовий.

Деталі

Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає, додав мер Львова.

На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби.

Доповнення

Раніше Садовий повідомив про ворожий ракетний обстріл у районі аеропорту Львова.

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