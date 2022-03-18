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Садовый о вражеской атаке на Львов: несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу во время вражеской атаки на Львов. Об этом сообщил Львовский городской голова Андрей Садовый в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Львов. Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов его здания уничтожены", - сообщил Садовый.

Детали

Активная работа завода была заблаговременно остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет, добавил мэр Львова.

На месте работают спасатели и соответствующие коммунальные службы.

Дополнения

Ранее Садовый сообщил о вражеском ракетном обстреле в районе аэропорта Львова.

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