Садовый о вражеской атаке на Львов: несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу во время вражеской атаки на Львов. Об этом сообщил Львовский городской голова Андрей Садовый в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Львов. Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов его здания уничтожены", - сообщил Садовый.
Детали
Активная работа завода была заблаговременно остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет, добавил мэр Львова.
На месте работают спасатели и соответствующие коммунальные службы.
Дополнения
Ранее Садовый сообщил о вражеском ракетном обстреле в районе аэропорта Львова.