Садовый о вражеской атаке на Львов: несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу

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"Львов. Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов его здания уничтожены", - сообщил Садовый.

Детали

Активная работа завода была заблаговременно остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет, добавил мэр Львова.

На месте работают спасатели и соответствующие коммунальные службы.

Дополнения

Ранее Садовый сообщил о вражеском ракетном обстреле в районе аэропорта Львова.