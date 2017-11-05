Угроза взрыва в Большом театре оказалась ложной

"Театр работает в штатном режиме", - сообщили в театре.

В свою очередь источник в экстренных службах добавил, что проверка завершена.

"Ничего подозрительного обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

Проверку проводили три кинологических расчета со служебными собаками. На время проверки из Большого театра эвакуировали около 3500 человек.