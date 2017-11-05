Угроза взрыва в Большом театре оказалась ложной
Киев • УНН
КИЕВ. 5 лстопада. УНН. Угроза взрыва в здании Большого театра в центре Москвы оказалась ложной. Об этом сказали в администрации театра, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Театр работает в штатном режиме", - сообщили в театре.
В свою очередь источник в экстренных службах добавил, что проверка завершена.
"Ничего подозрительного обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.
Проверку проводили три кинологических расчета со служебными собаками. На время проверки из Большого театра эвакуировали около 3500 человек.