Загроза вибуху у Большому театрі виявилась помилковою

"Театр працює в штатному режимі", - повідомили в театрі.

У свою чергу джерело в екстрених службах додав, що перевірка завершена.

"Нічого підозрілого виявлено не було", - сказав співрозмовник агентства.

Перевірку проводили три кінологічних розрахунку зі службовими собаками. На час перевірки з Большого театру евакуювали близько 3,5 тисяч людей.