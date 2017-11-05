Загроза вибуху у Большому театрі виявилась помилковою
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лстопада. УНН. Загроза вибуху в будівлі Большого театру в центрі Москви виявилася помилковою. Про це сказали у адміністрації театру, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Театр працює в штатному режимі", - повідомили в театрі.
У свою чергу джерело в екстрених службах додав, що перевірка завершена.
"Нічого підозрілого виявлено не було", - сказав співрозмовник агентства.
Перевірку проводили три кінологічних розрахунку зі службовими собаками. На час перевірки з Большого театру евакуювали близько 3,5 тисяч людей.