Обострение отношений с РФ уничтожает часть госбюджета Латвии

"Не могу молчать о катастрофической ситуации, сложившейся в нашей стране в сфере транзита", - заявил депутат.

По его словам, резкое снижение потоков транзитных грузов негативно влияет не только на жителей тех городов Латвии, где находятся порты - оно влияет на всех жителей страны.

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"Обострение латвийско-российских отношений буквально уничтожает одну из главных доходных частей государственного бюджета. В последние годы Россия построила несколько новых портов в регионе Балтийского моря. Туда сегодня идут наши миллиона евро", - заявил он в видеообращении в Facebook.

Медведев призвал литовских политиков немедленно садиться за стол переговоров с европейскими коллегами для нахождения общих решений.