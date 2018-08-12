Обострение отношений с РФ уничтожает часть госбюджета Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Литве заявили о "катастрофической ситуации" в сфере транзита грузов через территорию страны. Соответствующее заявление сделал кандидат в депутаты Сейма Латвии от партии "Согласие" Алексей Медведев, передает УНН.
"Не могу молчать о катастрофической ситуации, сложившейся в нашей стране в сфере транзита", - заявил депутат.
По его словам, резкое снижение потоков транзитных грузов негативно влияет не только на жителей тех городов Латвии, где находятся порты - оно влияет на всех жителей страны.
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"Обострение латвийско-российских отношений буквально уничтожает одну из главных доходных частей государственного бюджета. В последние годы Россия построила несколько новых портов в регионе Балтийского моря. Туда сегодня идут наши миллиона евро", - заявил он в видеообращении в Facebook.
Медведев призвал литовских политиков немедленно садиться за стол переговоров с европейскими коллегами для нахождения общих решений.