Загострення відносин з РФ знищує частину держбюджету Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Литві заявили про “катастрофічну ситуацію” в сфері транзиту вантажів через територію країни. Відповідну заяву зробив кандидат в депутати Сейму Латвії від партії “Згода” Олексій Медведєв, передає УНН.
“Не можу мовчати про катастрофічну ситуацію, яка склалася в нашій країні в сфері транзиту”, — заявив депутат.
За його словами, стрімке зниження потоків транзитних вантажів негативно впливає не тільки на жителів тих міст Латвії, де знаходяться порти — воно впливає на всіх жителів країни.
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“Загострення латвійсько-російських відносин буквально знищує одну з головних дохідних частин державного бюджету. Протягом останніх років Росія побудувала кілька нових портів в регіоні Балтійського моря. Туди сьогодні йдуть наші мільйони євро ”, - заявив він у відеозверненні в Facebook.
Медведєв закликав литовських політиків негайно сідати за стіл переговорів з європейськими колегами для знаходження спільних рішень.