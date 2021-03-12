Обострение на Донбассе: Данилов заверил, что ситуация не критическая и находится под контролем

Цитата

“Действительно у нас на территории Донецкой и Луганской областей происходит обострение. Увеличивается количество обстрелов, но мы не можем сказать, что это критическая ситуация и она находится под контролем наших военных. Ситуация полностью контролируется”, - заверил Данилов.

По его словам, Россия сейчас активно распространяет дезинформацию о якобы подготовке Украины к наступлению на Донбассе.

“В последнее время РФ рассказывает дезинформацию о том что якобы украинские войска вот завтра-послезавтра пойдут в наступление и наступлением будут принимать Донецк и Луганск, не соответствует действительности. Это такая психологическая атака идет”, - рассказал Данилов.

Дополнение

Данилов также заявлял , что сообщения российских СМИ и боевиков о “подготовке Украины наступления на Донбасс” 15 марта является “какой-то мантрой”. Украинская власть четко осознает, что происходит на фронте.



Так, на фоне обострений ситуации на Донбассе в так называемых “ДНР” и “ЛНР”, а также в российских СМИ в очередной раз говорят о “подготовке Украины в наступлении на Донбасс”, в различных пророссийских Telegram каналах пишут о конкретной дате — “готовность ВСУ атаковать Донбасс с 15 марта”.

Напомним, в ОРДЛО с конца февраля активизировали агитационные мероприятия среди местных жителей о прохождении военной службы в рядах оккупантов.

Первый президент, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина готова дать отпор различным сценариям со стороны государства-агрессора России.