“Ідіть до чортової матері”, - Кравчук про конфлікт з Росією на Донбасі

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Перший президент, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна готова дати відсіч різним сценаріям з боку країни-агресора Росії. Про це пише УНН з посиланням на “Україна 24”.

Цитата

“Москва заявляє про перетин червоної лінії. А хто ж її перетинає? Самі перетинають і самі натякають. Нещодавно я чув заяву Авакова. Він сказав, що у нас є на всі можливі сценарії, які вживатиме Росія, адекватні відповіді. Сьогодні Україна не та, яка була 5, 6, 7 років тому. Сьогодні ми готові, ми не хочемо цього, але ми готові набити морду тим, хто лізе до нас без наших запрошень”, — заявив Кравчук.

Він наголосив, що Росія часто змінює риторику щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

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“Якщо ви послухаєте Путіна, Лаврова, Пєскова, Гризлова, то в різні часи вони кажуть різне, а висновок один — вони там не при чому, вони якісь спостерігачі, вони нам, бачте, допомагають вирішити питання якогось внутрішнього конфлікту. А ми їх просимо? Ми кажемо: ідіть геть до чортової матері. Ми ж не просимо їх вирішувати конфлікт, допомагати нам, немає такого звернення, і ніколи не буде. Ми не просимо агресора допомагати нам вирішити ситуацію з агресором — це якась дивина. Але вони настільки неадекватні в своїх оцінках, що я слідкую за кожним їхнім виступом, і їх важко зрозуміти. Вони думають, що настільки хитрі, що можуть самі себе перехитрити”, — зазначив перший президент.

Нагадаємо

Раніше Кравчук заявляв, що в разі порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку бойовиків в України не залишиться варіантів, окрім як відкривати вогонь у відповідь

В ОРДЛО з кінця лютого активізували агітаційні заходи серед місцевих жителів щодо проходження військової служби в лавах окупантів.

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