“Идите к чертовой матери”, - Кравчук о конфликте с Россией в Донбассе

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“Москва заявляет о пересечении красной линии. А кто же ее пересекает? Сами пересекают и сами намекают. Недавно я слышал заявление Авакова. Он сказал, что у нас есть на все возможные сценарии, которые предпримет Россия, адекватные ответы. Сегодня Украина не та, которая была 5, 6, 7 лет назад. Сегодня мы готовы, мы не хотим этого, но мы готовы набить морду тем, кто лезет к нам без наших приглашений”, - заявил Кравчук.

Он отметил, что Россия часто меняет риторику по решению конфликта в Донбассе.

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“Если вы послушаете Путина, Лаврова, Пескова, Грызлова, то в разное время они говорят разное, а вывод один — они там не при чем, они какие-то наблюдатели, они нам, видите ли, помогают решить вопрос какого-то внутреннего конфликта. А мы их просим? Мы говорим: идите вон к чертовой матери. Мы же не просим их решать конфликт, помогать нам, нет такого обращения, и никогда не будет. Мы не просим агрессора помогать нам решить ситуацию с агрессором — это некая странность. Но они настолько неадекватны в своих оценках, я слежу за каждым их выступлением, и их трудно понять. Они думают, что столь хитры, что могут сами себя перехитрить ”, - отметил первый президент.

Напомним

Ранее Кравчук заявлял , что в случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков в Украине не останется вариантов, кроме как открывать огонь

В ОРДЛО с конца февраля активизировали агитационные мероприятия среди местных жителей о прохождении военной службы в рядах оккупантов.