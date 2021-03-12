Загострення на Донбасі: Данілов запевнив, що ситуація не критична та знаходиться під контролем
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов коментуючи загострення на Донбасі запевнив, що ситуація не критична та знаходиться під контролем військових. Про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова” з Савіком Шустером, передає УНН.
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“Дійсно у нас на території Донецької та Луганської областей відбувається загострення. Збільшується кількість обстрілів, але ми не можемо сказати, що це критична ситуація і вона знаходиться під контролем наших військових. Ситуація повністю контрольована”, — запевнив Данілов.
За його словами, Росія наразі активно поширює дезінформацію про нібито підготовку України до наступу на Донбасі.
“Останнім часом РФ розповідає дезінформацію, про те що нібито українські війська от завтра-післязавтра підуть в наступ й наступом будуть брати Донецьк та Луганськ, що не відповідає дійсності. Це така психологічна атака йде”, — розповів Данілов.
Доповнення
Данілов також заявляв, що повідомлення російських ЗМІ та бойовиків про “підготовку Україною наступу на Донбас” 15 березня є “якоюсь мантрою”. Українська влада чітко усвідомлює, що відбувається на фронті.
Так, на тлі загострень ситуації на Донбасі у так званих “ДНР” і “ЛНР”, а також в російських ЗМІ вкотре говорять про “підготовку Україною наступу на Донбас”, в різних проросійських Telegram-каналах пишуть про конкретну дату — “готовність ЗСУ атакувати Донбас з 15 березня”.
Нагадаємо, у ОРДЛО з кінця лютого активізували агітаційні заходи серед місцевих жителів про проходження військової служби в рядах окупантів.
Перший президент, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна готова дати відсіч різними сценаріями з боку держави-агресора Росії.