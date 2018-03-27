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Обострение на Донбассе: боевики за трое суток нарушили перемирие более 100 раз

Киев  •  УНН

 • 6737 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Боевики за трое суток более 100 раз нарушили режим перемирия на Донбассе и сорвали разведение сил и средств сторон в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-центр АТО, передает УНН.

"Обстановка в зоне АТО на линии разграничения сторон имеет тенденцию к обострению. Цинично нарушая "режим всеобъемлющего перемирия", боевики российско-оккупационных войск особенно активизировались на донецком направлении, применяя при этом вооружения, которое должно быть отведено от линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Только за минувшие трое суток боевики более 100 раз нарушали режим прекращения огня. По позициям ВС Украины выпущено более 40 снарядов и мин. Фиксируются случаи работы вражеских снайперов.

В полночь 26 марта оккупанты открыли провокационный огонь по украинским позициям близ населенного пункта Станица Луганская, чтобы в очередной раз избежать разведения сил и средств. Об указанном украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

"Со своей стороны подразделения ВС Украины четко придерживаются Минских договоренностей и не реагируют на провокации со стороны оккупационной администрации РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.

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