Загострення на Донбасі: бойовики за три доби порушили перемир'я понад 100 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Бойовики за три доби понад 100 разів порушили режим перемир'я на Донбасі та зірвали розведення сил і засобів сторін у Станиці Луганській. Про це повідомляє прес-центр АТО, передає УНН.
“Обстановка в зоні АТО на лінії розмежування сторін має тенденцію до загострення. Цинічно порушуючи „режим всеохоплюючого перемир’я“, бойовики російсько-окупаційних військ особливо активізувались на донецькому напрямку, застосовуючи при цьому озброєння, що мало б бути відведене від лінії розмежування сторін”, — сказано у повідомленні.
Лише за минулі три доби бойовики понад 100 разів порушували режим припинення вогню. По позиціях ЗС України випущено понад 40 снарядів та мін. Фіксуються випадки роботи ворожих снайперів.
Опівночі 26 березня окупанти відкрили провокаційний вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Станиця Луганська, аби вкотре уникнути розведення сил і засобів. Про зазначене українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.
“Зі свого боку підрозділи ЗС України чітко дотримуються Мінських домовленостей й не реагують на провокації з боку окупаційної адміністрації РФ”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про повне припинення вогню на лінії розмежування на період великодніх свят, починаючи з 30 березня.