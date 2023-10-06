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Погиб от вражеского обстрела: на Николаевщине эксгумировали тело 24-летнего местного жителя

Киев • УНН

 • 475965 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В Николаевской области следователи полиции эксгумировали тело 24-летнего жителя пгт Первомайское. Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет, пишет УНН.

Детали

Следователи полиции эксгумировали тело 24-летнего жителя пгт Первомайское.

Мужчина погиб в собственном доме во время вражеского обстрела еще весной прошлого года.

Родственники похоронили молодого человека прямо за домом, так как из-за обстрелов не имели возможности сделать это по всем обычаям.

Николаевские следователи полиции продолжают документировать и фиксировать преступления, совершенные военными рф в Николаевской области.

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