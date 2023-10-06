Погиб от вражеского обстрела: на Николаевщине эксгумировали тело 24-летнего местного жителя
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Николаевской области следователи полиции эксгумировали тело 24-летнего жителя пгт Первомайское. Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет, пишет УНН.
Детали
Следователи полиции эксгумировали тело 24-летнего жителя пгт Первомайское.
Мужчина погиб в собственном доме во время вражеского обстрела еще весной прошлого года.
Родственники похоронили молодого человека прямо за домом, так как из-за обстрелов не имели возможности сделать это по всем обычаям.
Николаевские следователи полиции продолжают документировать и фиксировать преступления, совершенные военными рф в Николаевской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне из артиллерии били по Николаевщине: пострадали две громады