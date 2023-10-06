Загинув від ворожого обстрілу: на Миколаївщині ексгумували тіло 24-річного місцевого жителя

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Слідчі поліції ексгумували тіло 24-річного мешканця смт Первомайське.

Чоловік загинув у власному помешканні під час ворожого обстрілу ще навесні минулого року.

Родичі поховали молодика прямо за будинком, так як через обстріли не мали змоги зробити це за усіма звичаями.

Миколаївські слідчі поліції й надалі продовжують документувати та фіксувати злочини, вчинені військовими рф на Миколаївщині.

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