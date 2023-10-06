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Загинув від ворожого обстрілу: на Миколаївщині ексгумували тіло 24-річного місцевого жителя

Загинув від ворожого обстрілу: на Миколаївщині ексгумували тіло 24-річного місцевого жителя

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. На Миколаївщині слідчі поліції ексгумували тіло 24-річного мешканця смт Первомайське. Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, пише УНН.

Деталі

Слідчі поліції ексгумували тіло 24-річного мешканця смт Первомайське.

Чоловік загинув у власному помешканні під час ворожого обстрілу ще навесні минулого року.

Родичі поховали молодика прямо за будинком, так як через обстріли не мали змоги зробити це за усіма звичаями.
Миколаївські слідчі поліції й надалі продовжують документувати та фіксувати злочини, вчинені військовими рф на Миколаївщині.

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