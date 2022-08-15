Погиб один из лучших военных летчиков Украины Антон Листопад
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В бою с российскими оккупантами погиб Антон Листопад, которого в 2019 году признали лучшим летчиком Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщили на Facebook-странице Физико-технического лицея Ивано-Франковска, выпускником которого был Антон, сообщает УНН.
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"В обороне украинского государства погиб Антон Листопад – выпускник физико-технического лицея. После получения соответствующего образования Антон стал военным пилотом высшего класса. Миллионы украинцев с восторгом и гордостью наблюдали в день 30-й годовщины Независимости пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был именно наш Антон", – говорится в сообщении.
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В 2019 году Антона признали лучшим летчиком Воздушных сил ВСУ. Он был участником боевых действий на востоке Украины.
Как отметили, с первых минут полномасштабного вторжения россии капитан Антон Листопад встал на защиту Украины. За проявленное мужество, отвагу и профессионализм за несколько дней до гибели президент вручил ему высокую государственную награду – орден за мужество третьей степени.