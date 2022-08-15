Загинув один із найкращих військових льотчиків України Антон Листопад
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На війні проти російських окупантів загинув Антон Листопад, якого у 2019 році визнали найкращим льотчиком Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомили на Facebook-сторінці Фізико-технічного ліцею Івано-Франківська, випускником якого був Антон, інформує УНН.
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"В обороні української держави загинув Антон Листопад – випускник фізико-технічного ліцею. Після здобуття відповідної освіти Антон став військовим пілотом найвищого класу. Мільйони українців із захопленням і гордістю спостерігали у день 30-тої річниці Незалежності проліт над Хрещатиком авіаційної колони параду військ. Ведучим цієї колони був саме наш Антон", – ідеться у повідомленні.
Додамо
У 2019 році Антона визнали найкращим льотчиком Повітряних сил ЗСУ. Він був учасником бойових дій на сході України.
Як зазначили, з перших хвилин повномасштабного вторгнення росії капітан Антон Листопад став на захист України. За проявлену мужність, відвагу та професіоналізм за кілька днів до загибелі президент вручив йому високу державну нагороду – орден за мужність третього ступеня.