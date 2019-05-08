Гибель туристов на Алтае: дело находится на контроле консульства Украины

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 101326 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 105631 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 108410 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 109628 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 135602 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114071 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139408 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144878 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130292 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130338 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Гибель туристов на Алтае: дело находится на контроле консульства Украины

Гибель туристов на Алтае: дело находится на контроле консульства Украины

Киев  •  УНН

 • 17236 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. По информации местного управления МЧС, 6 мая на Юго-Чуйском хребте в Республике Алтай под лавиной, в результате которой погибли 7 человек, оказалась группа туристов из Новосибирска. Сейчас дело находится на контроле консульства Украины в Новосибирске. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"По информации местного управления МЧС, под лавиной оказалась группа туристов из Новосибирска", - сообщил Кирилич.
По его словам, консулом Украины в Новосибирске в оперативном порядке установлено, что на место происшествия отправлено вертолет для проведения поисковых мероприятий.

"Дело находится на контроле консульства Украины в Новосибирске", - подчеркнул заместитель директора Департамента консульской службы МИД.

Как сообщал УНН, 6 мая в районе Юго-Чуйского хребта произошел сход лавины: семь человек погибли, двое выжили и только сегодня добрались до села Кош-Агач.

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