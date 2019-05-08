Гибель туристов на Алтае: дело находится на контроле консульства Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. По информации местного управления МЧС, 6 мая на Юго-Чуйском хребте в Республике Алтай под лавиной, в результате которой погибли 7 человек, оказалась группа туристов из Новосибирска. Сейчас дело находится на контроле консульства Украины в Новосибирске. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
"По информации местного управления МЧС, под лавиной оказалась группа туристов из Новосибирска", - сообщил Кирилич.
По его словам, консулом Украины в Новосибирске в оперативном порядке установлено, что на место происшествия отправлено вертолет для проведения поисковых мероприятий.
"Дело находится на контроле консульства Украины в Новосибирске", - подчеркнул заместитель директора Департамента консульской службы МИД.
Как сообщал УНН, 6 мая в районе Юго-Чуйского хребта произошел сход лавины: семь человек погибли, двое выжили и только сегодня добрались до села Кош-Агач.