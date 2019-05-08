Гибель туристов на Алтае: дело находится на контроле консульства Украины

"По информации местного управления МЧС, под лавиной оказалась группа туристов из Новосибирска", - сообщил Кирилич.

По его словам, консулом Украины в Новосибирске в оперативном порядке установлено, что на место происшествия отправлено вертолет для проведения поисковых мероприятий.



"Дело находится на контроле консульства Украины в Новосибирске", - подчеркнул заместитель директора Департамента консульской службы МИД.



Как сообщал УНН, 6 мая в районе Юго-Чуйского хребта произошел сход лавины: семь человек погибли, двое выжили и только сегодня добрались до села Кош-Агач.