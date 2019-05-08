Загибель туристів на Алтаї: справа перебуває на контролі консульства України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. За інформацією місцевого Управління МНС, 6 травня на Південно-Чуйському хребті в Республіці Алтай під лавиною, в результаті якої загинуло 7 людей, опинилася група туристів з Новосибірська. Наразі справа перебуває на контролі консульства України в Новосибірську. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
"За інформацією місцевого Управління МНС, під лавиною опинилася група туристів з Новосибірська", - повідомив Кирилич.
З його слів, консулом України в Новосибірську в оперативному порядку з'ясовано, що на місце події відправлено гелікоптер для проведення пошукових заходів.
"Справа перебуває на контролі консульства України в Новосибірську", - підкреслив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС.
Як повідомляв УНН, 6 травня о районі Південно-Чуйського хребта сталося сходження лавини: семеро людей загинули, двоє вижили та тільки сьогодні дісталися до села Кош-Агач.