Гибель щенков редкой породы расследуют на Харьковщине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. По заявлению о гибели щенков породы тоса-ину начато расследование. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы Харьковской прокуратуры.
"Данные о гибели двух щенков породы тоса-ину, найденных на обочине дороги, внесенные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными отношении двух или более животных) ", - сообщили в прокуратуре.
Как рассказала руководитель Харьковской местной прокуратуры № 1 Екатерина Шевцова, в Шевченковский отдел полиции поступило заявление представителя общественной организации "Центр спасения животных. Харьков". Мужчина сообщил, что на обочине дороги в с. Александровка Харьковского района найдены три брошенных щенка редкой породы. Двое животных были мертвы. По данным заявителя, у всех щенков были чипы.
Сейчас, как сообщили в прокуратуре, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела. Расследование в производстве проводит полиция. Прокуратура процессуально руководит.
Справка УНН: Тоса-ину или японский мастиф - единственная порода молоссов из Японии. Бойцовая порода собак.