Загибель цуценят рідкісної породи розслідують на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. За заявою про загибель цуценят породи тоса-іну розпочато розслідування. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення прес-служби Харківської прокуратури.
“Дані щодо загибелі двох цуценят породи тоса-іну, знайдених на узбіччі дороги, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами щодо двох або більше тварин)”, — повідомили у прокуратурі.
Як розповіла керівник Харківської місцевої прокуратури № 1 Катерина Шевцова, до Шевченківського відділу поліції надійшла заява представника громадської організації “Центр порятунку тварин. Харків”. Чоловік повідомив, що на узбіччі дороги в с. Олександрівка Харківського району знайдено трьох покинутих цуценят рідкісної породи. Двоє тварин були мертвими. За даними заявника, усі знайдені цуценята мали чіпи.
Наразі, як повідомили в прокуратурі, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин справи. Розслідування у провадженні проводить поліція. Прокуратура процесуально керує.
Довідка УНН: Тоса-іну або ж японський мастиф — єдина порода молосів з Японії. Бійцівська порода собак.