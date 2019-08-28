Гибель ребенка в лифте: подготовительное заседание отложено
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Ковпаковский райсуд Сум, сегодня отложил подготовительное судебное заседание по делу гибели 2,5-месячного малыша в лифте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
“Рассмотрение уголовного производства по факту гибели младенца в неисправном лифте в одной из сумских многоэтажек отложено на 10:00 24 сентября 2019 года”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что сегодня заседание отложили из-за того, что в материалах дела отсутствуют подтверждения (расписки) о получении гражданскими ответчиками (Сумской городским советом и ООО “Горсуммылифт”) материалов искового заявления потерпевших в уголовном производстве и оповещения о времени и дате рассмотрения дела.
“Такие материалы были направлены участникам производства в предусмотренный законодательством способ”, — отмечается в сообщении.
Как сообщал УНН, в суд направили обвинительное заключение в отношении пяти лиц за действия или бездействие, в результате чего в лифте одной из многоэтажек в Сумах погиб 2,5-месячный малыш.
Напомним, трагедия произошла 2 января в городе Сумы по ул. Супруна, 32/1. По данным следствия, женщина совместно со свекром и малышом, который находился в коляске, поднялись на лифте на 9 этаж. Когда взрослые вышли на площадку, коляску с малышом зажало дверью и лифт начал опускаться вниз. От полученных травм малыш скончался.