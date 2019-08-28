Загибель малюка в ліфті: підготовче засідання відкладено
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Ковпаківський райсуд Сум, сьогодні відклав підготовче судове засідання у справі загибелі 2,5-місячного малюка в ліфті. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“Розгляд кримінального провадження за фактом загибелі немовляти у несправному ліфті в одній з сумських багатоповерхівок відкладено на 10:00 24 вересня 2019 року”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що сьогодні засідання відклали через те, що в матеріалах справи відсутні підтвердження (розписки) про отримання цивільними відповідачами (Сумською міською радою та ТОВ “Міськсумиліфт”) матеріалів позовної заяви потерпілих в кримінальному провадженні та сповіщення про час та дату розгляду справи.
“Такі матеріали були направлені учасникам провадження в передбачений законодавством спосіб”, — зазначається в повідомленні.
Як повідомляв УНН, до суду скерували обвинувальний акт стосовно п’яти осіб за дії чи бездіяльність, через що у ліфті однієї з багатоповерхівок у Сумах загинув 2,5-місячний малюк.
Нагадаємо, трагедія сталася 2 січня у місті Суми по вул. Супруна, 32/1. За даними слідства, жінка разом зі свекром та малюком, який перебував у колясці, піднялися ліфтом на 9 поверх. Коли дорослі вийшли на площадку, коляску з малюком затисло дверима і ліфт почав опускатись донизу. Від отриманих травм малюк помер.