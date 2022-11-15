Гибель на войне осужденного в россии замбийца: Украина обратилась к странам Африки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины призывает страны Африки заставить россию не отправлять африканцев на войну против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter спикера МИД Олега Николенко.
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"путин отправляет африканских граждан, заключенных в россии, на войну в Украине. Погиб бывший студент из Замбии. Призываем Африканский Союз и все африканские государства требовать от россии прекратить заставлять их граждан воевать. Африканцы не должны умирать за больные империалистические амбиции путина", – написал Николенко.
Контекст
На войне в Украине погиб 23-летний Лемехани Натан Ньиренда из Замбии. Он изучал проектирование ядерных установок в московском инженерно-физическом институте. В апреле 2020 года парня приговорили в россии к девяти с половиной годам лишения свободы.