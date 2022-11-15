Гибель на войне осужденного в россии замбийца: Украина обратилась к странам Африки

Цитата

"путин отправляет африканских граждан, заключенных в россии, на войну в Украине. Погиб бывший студент из Замбии. Призываем Африканский Союз и все африканские государства требовать от россии прекратить заставлять их граждан воевать. Африканцы не должны умирать за больные империалистические амбиции путина", – написал Николенко.

Контекст

На войне в Украине погиб 23-летний Лемехани Натан Ньиренда из Замбии. Он изучал проектирование ядерных установок в московском инженерно-физическом институте. В апреле 2020 года парня приговорили в россии к девяти с половиной годам лишения свободы.