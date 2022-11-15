Загибель на війні засудженого в росії замбійця: Україна звернулася до країн Африки

Цитата

"путін відправляє африканських громадян, ув‘язнених в росії, на війну в Україні. Загинув колишній студент із Замбії. Закликаємо Африканський Союз та всі африканські держави вимагати від росії припинити примушувати їхніх громадян воювати. Африканці не мають вмирати за хворі імперіалістичні амбіції путіна", – написав Ніколенко.

Контекст

На війні в Україні загинув 23-річний Лемехані Натан Ньіренда із Замбії. Він вивчав проєктування ядерних установок у московському інженерно-фізичному інституті. У квітні 2020 року хлопця засудили в росії до дев’яти з половиною років позбавлення волі.