Загибель на війні засудженого в росії замбійця: Україна звернулася до країн Африки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України закликало країни Африки змусити росію не відправляти африканців на війну проти України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter речника МЗС Олега Ніколенка.
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"путін відправляє африканських громадян, ув‘язнених в росії, на війну в Україні. Загинув колишній студент із Замбії. Закликаємо Африканський Союз та всі африканські держави вимагати від росії припинити примушувати їхніх громадян воювати. Африканці не мають вмирати за хворі імперіалістичні амбіції путіна", – написав Ніколенко.
Контекст
На війні в Україні загинув 23-річний Лемехані Натан Ньіренда із Замбії. Він вивчав проєктування ядерних установок у московському інженерно-фізичному інституті. У квітні 2020 року хлопця засудили в росії до дев’яти з половиною років позбавлення волі.