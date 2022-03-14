Гибель 15-летнего парня во время обстрела в Чугуеве: начато уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. По факту гибели 15-летнего парня в Чугуеве во время обстрела детского сада российскими войсками начато уголовное производство, информирует УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
За процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области.
Что предшествовало
По данным следствия, 14 марта 2022 года русские войска совершили артиллерийский обстрел детского сада в г. Чугуеве. Обломками от снарядов убит 15-летний парень. Также поврежден ряд частных домов.