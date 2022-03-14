​Гибель 15-летнего парня во время обстрела в Чугуеве: начато уголовное производство

Детали

За процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области.

Что предшествовало

По данным следствия, 14 марта 2022 года русские войска совершили артиллерийский обстрел детского сада в г. Чугуеве. Обломками от снарядов убит 15-летний парень. Также поврежден ряд частных домов.