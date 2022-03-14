Загибель 15-річного хлопця під час обстрілу у Чугуєві: розпочато кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. За фактом загибелі 15-річного хлопця у Чугуєві під час обстрілу дитячого садка російськими військами розпочато кримінальне провадження, інформує УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Харківській області.
Що передувало
За даними слідства, 14 березня 2022 року російські війська здійснили артилерійський обстріл дитячого садка у м. Чугуєві. Уламками від снарядів вбито 15-річного хлопця. Також пошкоджено низку приватних будинків.