Захватчики открыли новое СИЗО в Крыму для заложников с оккупированных территорий - правозащитница

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"Крым также используется для удержания заложников. Нам известно, что туда начали вывозить людей с новооккупированных территорий. В первую очередь из Херсонской и Запорожской областей. Сначала это было СИЗО №1. Теперь мы имеем подтверждение, что несколько месяцев назад было открыто второе СИЗО, по адресу колонии в Симферополе. Этот новый следственный изолятор, рассчитанный на 450 человек. Мы знаем, что в конце прошлого года там было 110 человек, однако туда продолжают свозить заложников", - рассказала Скрипник.

Детали

Она отметила, что особенностью этого СИЗО является то, что не на всех людей, которые там содержатся, открыты уголовные дела. Часть из них признается российскими властями, а часть - не признается.

На тамошних заложников открывают сфабрикованные дела, чаще всего по двум статьям. Первая - обвинение в акте международного терроризма. В основном это касается активистов, волонтеров, участников АТО, их родственников. Вторая статья - образование незаконных вооруженных формирований. Чаще всего по ней обвиняют крымских татар, указала она.

Относительно количества незаконно удерживаемых лиц в крымских СИЗО, Скрипник отметила, что сейчас можно говорить минимум об около 200 человек. Среди них даже есть иностранцы. Впрочем, отмечает правозащитница, заложников может быть значительно больше, ведь ко многим не пускают ни адвокаты, ни родственников.

Она отметила также, что россияне используют Крым как базу для атак на Украину - за шесть месяцев было выпущено не менее 750 ракет.