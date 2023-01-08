Загарбники відкрили нове СІЗО у Криму для заручників з окупованих територій - правозахисниця

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"Крим також використовується для утримання заручників. Нам відомо, що туди почали вивозити людей з новоокупованих територій. В першу чергу з Херсонської та Запорізької областей. Спочатку це було СІЗО №1. Тепер ми маємо підтвердження, що кілька місяців тому було відкрито друге СІЗО, за адресою колонії в Сімферополі. Цей новий слідчий ізолятор, розрахований на 450 людей. Ми знаємо, що наприкінці минулого року там було 110 людей, однак туди продовжують звозити заручників", - розповіла Скрипник.

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Вона зазначила, що особливістю цього СІЗО є те, що не на всіх людей, які там утримують, відкриті кримінальні справи. Частина з них визнається російською владою, а частина - не визнається.

На тамтешніх заручників відкривають сфабриковані справи, найчастіше за двома статтями. Перша - звинувачення в акті міжнародного тероризму. Здебільшого це стосується активістів, волонтерів, учасників АТО, їхніх родичів. Друга стаття - утворення незаконних збройних формувань. Найчастіше за нею звинувачують кримських татар, вказала вона.

Щодо кількості незаконно утримуваних осіб в кримських СІЗО, Скрипник зауважила, що найменше наразі можна казати про близько 200 людей. Серед них навіть є іноземці. Утім, зазначає правозахисниця, заручників може бути значно більше, адже до багатьох не пускають ані адвокати, ані родичів.

Вона наголосила також, що росіяни використовують Крим як базу для атак на Україну - за шість місяців було випущено щонайменше 750 ракет.