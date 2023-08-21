Общий залп 20 "Калибров": Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море

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“В Черном море количество ракетоносителей враг увеличил до 3️ - 2 надводных и 1 подводный. Суммарный залп "Калибров" может достигать 2️0 ракет”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что общее количество состава корабельной группировки - 11 единиц.

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На утро понедельника стало известно, что оккупанты увеличили количество ракетоносцев в Черном море, увеличив залп ракет “Калибр” до 12 штук.