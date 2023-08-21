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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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Общий залп 20 "Калибров": Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море

Общий залп 20 "Калибров": Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море

Киев • УНН

 • 606867 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море еще один ракетоноситель, с которым общий возможный залп ракет “Калибр” может достигать 20 единиц. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Сил обороны юга в Telegram.

Цитата 

“В Черном море количество ракетоносителей враг увеличил до 3️ - 2 надводных и 1 подводный. Суммарный залп "Калибров" может достигать 2️0 ракет”, - говорится в сообщении. 

Отмечается, что общее количество состава  корабельной группировки - 11 единиц.

Дополнение 

На утро понедельника стало известно, что оккупанты увеличили количество ракетоносцев в Черном море, увеличив залп ракет “Калибр” до 12 штук.

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