Общий залп 20 "Калибров": Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море еще один ракетоноситель, с которым общий возможный залп ракет “Калибр” может достигать 20 единиц. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Сил обороны юга в Telegram.
Цитата
“В Черном море количество ракетоносителей враг увеличил до 3️ - 2 надводных и 1 подводный. Суммарный залп "Калибров" может достигать 2️0 ракет”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что общее количество состава корабельной группировки - 11 единиц.
Дополнение
На утро понедельника стало известно, что оккупанты увеличили количество ракетоносцев в Черном море, увеличив залп ракет “Калибр” до 12 штук.