Загальний залп 20 “Калібрів”: Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Цитата

“В Чорному морі кількість ракетоносіїв ворог збільшив до 3️ - 2 надводних і 1 підводний. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 2️0 ракет”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна кількість складу корабельного угрупування - 11 одиниць.

Доповнення

На ранок понеділка стало відомо, що окупанти збільшили кількість ракетоносоїв у Чорному морі, збільшивши залп ракет “Калібр” до 12 штук.