Загальний залп 20 “Калібрів”: Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Окупанти вивели на бойове чергування у Чорне море ще один ракетоносії, з яким загальний можливий залп ракет “Калібр” може сягати 20 одиниць. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення Сил оборони півдня у Telegram.
Цитата
“В Чорному морі кількість ракетоносіїв ворог збільшив до 3️ - 2 надводних і 1 підводний. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 2️0 ракет”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загальна кількість складу корабельного угрупування - 11 одиниць.
Доповнення
На ранок понеділка стало відомо, що окупанти збільшили кількість ракетоносоїв у Чорному морі, збільшивши залп ракет “Калібр” до 12 штук.