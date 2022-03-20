Зафиксирована подготовка из Беларуси к прямому вторжению в Украину-Генштаб

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"Зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь до прямого вторжения на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору. Непосредственное вовлечение белорусских войск в вооруженной агрессии рф против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко", — говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции Мулярівка Петриковского района Гомельской области Беларуси разгружают российскую военную технику: танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки.



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Недавно белорусский военный позвонил родителям с незнакомого номера с просьбой привезти лекарств против рвоты и тошноты под Гомель. Он рассказал, что отмывает русские танки от человеческих останков



