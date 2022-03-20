Зафіксовано підготовку ЗС Білорусі до прямого вторгнення в Україну – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Білорусі до прямого вторгнення на територію України. Збройні сили України готові до відсічі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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«Зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Сили оборони нашої держави готові до відсічі. Безпосереднє залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти України, всупереч волі рядових військових і переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що на залізничній станції Мулярівка Петриківського району Гомельської області Білорусі розвантажують російську військову техніку: танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки.
Додамо
Нещодавно білоруський військовий зателефонував батькам з незнайомого номера з проханням привезти ліків проти блювоти та нудоти під Гомель. Він розповів, що відмиває російські танки від людських решток