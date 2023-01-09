Зафиксированы новые рекордные показатели производства электроэнергии в Финляндии

Детали

Как отмечается, днем 8 января производство электроэнергии в стране достигло 13 100 мегаватт. По данным системы мониторинга электроэнергии сетевого оператора Fingrid, вечером в субботу этот показатель составлял 12 700 МВт.

Также отмечается, что предыдущий рекорд — 12 656 МВт — был установлен в 2004 году.

Дополнение

Арто Пахкин, председатель диспетчерской Fingrid заявил, что рост ветроэнергетики и запуск АЭС “Олкилуото-3” позволят в будущем регулярно ставить новые рекорды.