Зафиксированы новые рекордные показатели производства электроэнергии в Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Финляндии в воскресенье производство электроэнергии достигло нового рекордного уровня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yle.
Детали
Как отмечается, днем 8 января производство электроэнергии в стране достигло 13 100 мегаватт. По данным системы мониторинга электроэнергии сетевого оператора Fingrid, вечером в субботу этот показатель составлял 12 700 МВт.
Также отмечается, что предыдущий рекорд — 12 656 МВт — был установлен в 2004 году.
Дополнение
Арто Пахкин, председатель диспетчерской Fingrid заявил, что рост ветроэнергетики и запуск АЭС “Олкилуото-3” позволят в будущем регулярно ставить новые рекорды.