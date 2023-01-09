Зафіксовано нові рекордні показники виробництва електроенергії у Фінляндії

Деталі

Як зазначається, вдень 8 січня виробництво електроенергії у країні сягнуло 13 100 мегаватів. За даними системи моніторингу електроенергії мережевого оператора Fingrid, увечері в суботу цей показник становив 12 700 МВт.

Також наголошується, що попередній рекорд — 12 656 МВт — було встановлено у 2004 році.

Доповнення

Арто Пахкін, голова диспетчерської Fingrid заявив, що зростання вітроенергетики та запуск АЕС “Олкілуото-3” дозволять у майбутньому регулярно ставити нові рекорди.