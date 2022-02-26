Зафиксированы российские пусковые установки "вакуумных бомб" на границе Украины — CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Российская термобарическая пусковая установка “вакуумных бомб” была замечена на границе Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Российская термобарическая реактивная система залпового огня была замечена командой CNN к югу от Белгорода, Россия, недалеко от границы с Украиной в субботу.
Увиденная реактивная система залпового огня TOS-1 или TOS-1A, способна запускать ракеты с термобарическими боеголовками.
Пока не было никаких доказательств применения термобарического оружия в конфликте в Украине. (Хотя косвенные свидетельства об этом были).
Эти виды оружия не используют обычных боеприпасов. Вместо этого они начинены взрывчатым веществом высокой температуры и высокого давления. Их иногда называют “вакуумными бомбами”, поскольку они впитывают кислород из окружающего воздуха, создавая мощный взрыв и большую волну давления, которая может иметь огромные разрушительные последствия.
По данным Human Rights Watch, термобарическое оружие применялось в Чечне, что привело к ужасным последствиям. Их применение было осуждено рядом неправительственных организаций.
Напомним
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