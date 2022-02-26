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Окупанти почали зливати пальне з техніки перед атакою

Окупанти почали зливати пальне з техніки перед атакою

Київ • УНН

 • 243303 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Російські військові почали зливати пальне з бензобаків техніки перед атакою – так намагаються уникнути гарантованої смерті у разі підриву. Про це УНН повідомляє з посилання на інформацію, оприлюднену Сухопутними військами України.

Військові посилаються на побачене мирними жителями.

Цитата

“На Чернігівщині місцеві мешканці повідомляють, що окупанти на під’їздах до міста спеціально зливають пальне з бензобаків аби не йти на фактично гарантоване знищення Збройними Силами України. Зневіра окупантів зростає погодинно!”, — йдеться у повідомленні.

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