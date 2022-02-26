Окупанти почали зливати пальне з техніки перед атакою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Російські військові почали зливати пальне з бензобаків техніки перед атакою – так намагаються уникнути гарантованої смерті у разі підриву. Про це УНН повідомляє з посилання на інформацію, оприлюднену Сухопутними військами України.
Військові посилаються на побачене мирними жителями.
Цитата
“На Чернігівщині місцеві мешканці повідомляють, що окупанти на під’їздах до міста спеціально зливають пальне з бензобаків аби не йти на фактично гарантоване знищення Збройними Силами України. Зневіра окупантів зростає погодинно!”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні розпочала роботу “гаряча лінія” для родичів російських солдатів