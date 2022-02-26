Оккупанты начали сливать топливо с техники перед атакой

Военные ссылаются на увиденное мирными жителями.

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“В Черниговской области местные жители сообщают, что оккупанты на подъездах к городу специально сливают горючее из бензобаков чтобы не идти на фактически гарантированное уничтожение Вооруженными Силами Украины. Разочарование оккупантов растет каждый час!",- говорится в сообщении.

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