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15 марта, 19:03 • 74013 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 117399 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111320 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 105986 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 91232 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91063 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 79846 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Оккупанты начали сливать топливо с техники перед атакой

Оккупанты начали сливать топливо с техники перед атакой

Киев • УНН

 • 243302 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Российские военные начали сливать горючее из бензобаков техники перед атакой - так пытаются избежать гарантированной смерти в случае подрыва. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, обнародованную Сухопутными войсками Украины.

Военные ссылаются на увиденное мирными жителями.

Цитата

“В Черниговской области местные жители сообщают, что оккупанты на подъездах к городу специально сливают горючее из бензобаков чтобы не идти на фактически гарантированное уничтожение Вооруженными Силами Украины. Разочарование оккупантов растет каждый час!",- говорится в сообщении.

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