Оккупанты начали сливать топливо с техники перед атакой
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Российские военные начали сливать горючее из бензобаков техники перед атакой - так пытаются избежать гарантированной смерти в случае подрыва. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, обнародованную Сухопутными войсками Украины.
Военные ссылаются на увиденное мирными жителями.
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“В Черниговской области местные жители сообщают, что оккупанты на подъездах к городу специально сливают горючее из бензобаков чтобы не идти на фактически гарантированное уничтожение Вооруженными Силами Украины. Разочарование оккупантов растет каждый час!",- говорится в сообщении.
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