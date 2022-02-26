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Зафіксовані російські пускові установки “вакуумних бомб” на кордоні України — CNN

Зафіксовані російські пускові установки “вакуумних бомб” на кордоні України — CNN

Київ • УНН

 • 1069056 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Російська термобарична пускова установка “вакуумних бомб” була помічена на кордоні України. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Російська термобарична реактивна система залпового вогню була помічена командою CNN на південь від Білгорода, Росія, неподалік кордону з Україною в суботу.

Побачена реактивна система залпового вогню TOS-1 або TOS-1A, здатна запускати ракети з термобаричними боєголовками.

Наразі не було жодних доказів застосування термобаричної зброї в конфлікті в Україні. (Хоча опосередковані свідчення про це були).

Ці види зброї не використовують звичайних боєприпасів. Натомість вони начинені вибуховою речовиною високої температури та високого тиску. Їх іноді називають “вакуумними бомбами”, оскільки вони всмоктують кисень з навколишнього повітря, створюючи потужний вибух та велику хвилю тиску, яка може мати величезні руйнівні наслідки.

За даними Human Rights Watch, термобарична зброя застосовувалася в Чечні, що призвело до жахливих наслідків. Їхнє застосування було засуджено низкою неурядових організацій.

Нагадаємо 

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