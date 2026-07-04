Зафиксировано более 230 боевых столкновений, враг применил 6 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 236 боевых столкновений. Враг запустил 6 тыс. дронов и совершил 1837 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 58 авиационных ударов с применением 173 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6008 дронов-камикадзе и совершил 1837 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения с противником. Противник нанес один авиаудар, сбросив одну УАБ, совершил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Старица, Синельниково, Артильное, Кудиевка, Избицкое и в сторону Хатнего. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении враг наступательных действий в настоящее время не проводил.

Пять попыток захватчиков продвинуться отбито на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Шийковка, Ставки, Лиман и в районе Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 23 попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Маркового и в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в сторону Долгой Балки. Еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

23 атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Гришино и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Сергеевка, Ивановка, Белицкое.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 37 оккупантов и 8 – ранено; уничтожена одна артиллерийская система, две единицы автомобильной техники, три единицы специальной техники, три склада ГСМ. Повреждено восемь единиц автомобильной техники противника, одну единицу специальной техники и 107 укрытий личного состава. Уничтожено или подавлено 285 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг четыре раза атаковал в районе населенных пунктов Александроград, Березовое, Терновое.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 27 вражеских атак в районах Доброполья, Железнодорожного и в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Гуляйпольское, Цветковое, Чарівное, Верхняя Терса, Староукраинка, Косовцево.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в направлении Лукьяновского и Новоданиловки. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

российские войска за сутки потеряли почти 1200 солдат и 1768 БпЛА - Генштаб