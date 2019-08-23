Задрафтованный НБА украинский баскетболист вернулся в БК "Днепр"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Ведущий клуб украинской Суперлиги по баскетболу "Днепр" подписал контракт на сезон 2019/2020 с защитником Иссуфом Саноном, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Санон является воспитанником клуба и с 2016 до 2018 года выступал за днепрян. За "Днепр" Санон играть под 30-м номером.
В января 2018 года Санон подписал контракт с "Олимпией" из Любляны, с которой стал чемпионом Словении в том же году. При этом молодой украинец под 44-м пиком был задрафтован клубом НБА "Вашингтон Уизардс".
Примечательно, что в 2017 году в составе сборной Украины U-18 Иссуфу в семи матчах на чемпионате Европы набирал в среднем по 19,3 очка + 6,1 подбора + 2,4 передачи + 3,4 перехвата.
Добавим, что 29 ноября 2018 Иссуфу в матче со Словенией дебютировал в составе национальной сборной Украины в рамках квалификации к чемпионату мира. Всего за первую команду защитник сыграл три матча, набирая в среднем по 6 очков 0,7 подбора +1,3 передачи за 11 минут.