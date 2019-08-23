Задрафтований НБА український баскетболіст повернувся в БК "Дніпро"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Провідний клуб української Суперліги з баскетболу "Дніпро" підписав контракт на сезон 2019/2020 із захисником Іссуфом Саноном, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу клубу.
Санон є вихованцем клубу і з 2016 до 2018 року виступав за дніпрян. За "Дніпро" Санон гратиме під 30-м номером.
У січні 2018 року Санон підписав контракт з "Олімпією" з Любляни, з якої став чемпіоном Словенії в тому ж році. До цього молодий українець під 44-м піком був задрафтований клубом НБА "Вашингтон Візардс".
Примітно, що у 2017 році в складі збірної України U-18 Іссуф в семи матчах на чемпіонаті Європи набирав в середньому по 19,3 очки + 6,1 підбирання + 2,4 передачі + 3,4 перехоплення.
Додамо, що 29 листопада 2018 року Іссуф в матчі зі Словенією дебютував у складі національної збірної України в рамках кваліфікації до чемпіонату світу. Всього за першу команду захисник відіграв три матчі, набираючи в середньому по 6 очок + 0,7 підбирання + 1,3 передачі за 11 хвилин.