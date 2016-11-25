Для детенизации бизнеса ГФС готова объединять усилия с легальным сектором - Р.Насиров

"Мы готовы подписывать соглашения между бизнесом и нами, мы готовы подключать другие органы - АМКУ и некоторые министерства, создавать институты и договариваться. Ведь во многих секторах экономики у нас процентов 70 - это легальный бизнес.

Так, если мы с легальным бизнесом договоримся - мы вместе будем бороться с условиями, которые сложилась для теневой экономики. И будем привлекать ведомства, чтобы искоренить проблему до конца", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине не учитывается четверть рынка горючего.

По данным экспертов, нелегальный сектор топливного рынка в Украине сегодня поражает своими масштабами.

Специалисты объясняют, что пока нет государственного органа, который бы осуществлял надзорные функции за нелегальными заправками и газовыми модулями, в частности.

"Когда мы обращаемся в Антимонопольный комитет, они говорят: нет, мы этим не занимаемся, потому что мы занимаемся только легальным рынком. Когда мы обращаемся к фискальной службе, они говорят: они не зарегистрированы, налогов не платят - мы не можем с ними ничего делать. Обращаемся в МВД - они говорят: нет, у нас полиция, она занимается только патрулированием улиц, а то, что на этой улице стоит нелегальный модуль - это не наше дело", - рассказывает директор НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Более того, Г.Рябцев отмечает, что расцвет фальсифицированного рынка топлива "подогревается" определенной заинтересованностью в этом со стороны местных чиновников. Последние предпочитают взятки, а не легальные поступления в поселковые бюджеты.

"На местах существует заинтересованность в сохранении нынешнего состояния дел. То есть все знают, что этот нелегальный рынок есть, все знают, сколько прибыли от него получают, но значительно лучше получать от владельцев таких АЗС взятки, чем с ними воевать", - добавил он.

Так или иначе, но пока проблема серого рынка замалчивается то на местах или в провластным кабинетах, - эксперты подсчитывают убытки.

По подсчетам НТЦ "Психея", за неуплату розничного налога на горючее бюджеты только за первое полугодие 2016 года недополучили 800 млн грн.