Для детенизации бизнеса ГФС готова объединять усилия с легальным сектором - Р.Насиров
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Чтобы весь бизнес в Украине вывести из тени недостаточно усилий одного государственного органа. В первую очередь, должна быть заинтересованность в этом процессе представителей легального рынка, также нужно объединять работу различных ведомств. Об этом сегодня во время общей встречи Европейской бизнес ассоциации отметил председатель ГФС Украины Роман Насиров, передает корреспондент УНН.
"Мы готовы подписывать соглашения между бизнесом и нами, мы готовы подключать другие органы - АМКУ и некоторые министерства, создавать институты и договариваться. Ведь во многих секторах экономики у нас процентов 70 - это легальный бизнес.
Так, если мы с легальным бизнесом договоримся - мы вместе будем бороться с условиями, которые сложилась для теневой экономики. И будем привлекать ведомства, чтобы искоренить проблему до конца", - сказал он.
Напомним, как сообщал УНН, в Украине не учитывается четверть рынка горючего.
По данным экспертов, нелегальный сектор топливного рынка в Украине сегодня поражает своими масштабами.
Специалисты объясняют, что пока нет государственного органа, который бы осуществлял надзорные функции за нелегальными заправками и газовыми модулями, в частности.
"Когда мы обращаемся в Антимонопольный комитет, они говорят: нет, мы этим не занимаемся, потому что мы занимаемся только легальным рынком. Когда мы обращаемся к фискальной службе, они говорят: они не зарегистрированы, налогов не платят - мы не можем с ними ничего делать. Обращаемся в МВД - они говорят: нет, у нас полиция, она занимается только патрулированием улиц, а то, что на этой улице стоит нелегальный модуль - это не наше дело", - рассказывает директор НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.
Более того, Г.Рябцев отмечает, что расцвет фальсифицированного рынка топлива "подогревается" определенной заинтересованностью в этом со стороны местных чиновников. Последние предпочитают взятки, а не легальные поступления в поселковые бюджеты.
"На местах существует заинтересованность в сохранении нынешнего состояния дел. То есть все знают, что этот нелегальный рынок есть, все знают, сколько прибыли от него получают, но значительно лучше получать от владельцев таких АЗС взятки, чем с ними воевать", - добавил он.
Так или иначе, но пока проблема серого рынка замалчивается то на местах или в провластным кабинетах, - эксперты подсчитывают убытки.
По подсчетам НТЦ "Психея", за неуплату розничного налога на горючее бюджеты только за первое полугодие 2016 года недополучили 800 млн грн.