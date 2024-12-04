Задержаны злоумышленники, которые совершали поджоги в Киевской и Николаевской областях
Киев • УНН
В Киевской и Николаевской областях задержана группа диверсантов, которые поджигали энергообъекты Укрзализныци. Среди задержанных - двое взрослых в Киеве и четверо подростков в Николаевской области.
Задержанные фигуранты по заданию врага пытались осуществить диверсии на территориях энергообъектов Укрзализныци.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
СБУ и Нацполиция задержали еще 6 российских агентов-поджигателей в разных регионах Украины. По заданию врага они пытались уничтожить подстанции и энергообъекты Укрзализныци с помощью легковоспламеняющихся смесей.
Следователи сообщают, что всех фигурантов оккупанты завербовали дистанционно через специально созданные в сети.
Подробности
В Киевской области задержан 33-летний житель столицы, который после 10 лет тюремного заключения за кражи пошел на сотрудничество с оккупантами. По их указанию рецидивист поджег релейный шкаф Укрзализныци, который обеспечивает бесперебойное движение поездов на одном из участков в Киеве.
Еще один фигурант - 29-летний житель Борисполя, игроман, который за деньги от рф надеялся «перекрыть» свои проигрыши на тотализаторах. Для этого злоумышленник также сжег другой релейный шкаф Укрзализныци.
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В Николаевской области задержаны четверо местных подростков в возрасте 15 и 14 лет. Они подожгли электроподстанцию, которая обеспечивает светом большую часть жителей Первомайского района.
Во время обысков у фигурантов изъята одежда, легковоспламеняющиеся смеси и мобильные телефоны с доказательствами преступлений. Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).
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