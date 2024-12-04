Криминальный авторитет времен Януковича вербовал заключенных для войны против Украины
Киев • УНН
СБУ сообщила о подозрении Армену Саркисяну, который скрывается на оккупированной территории Донецкой области. Он создал группировку «АрБАТ» из рецидивистов и обеспечивает оккупантов ресурсами.
Криминальному авторитету из Донецкой области Армену Саркисяну, который скрывается на временно оккупированной территории региона и сотрудничает с фсб рф, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
В СБУ отмечают, что Саркисян, известный как "Армен Горловский", был частью окружения Виктора Януковича и с 2014 года находится в международном розыске за организацию убийств в центре Киева.
После начала войны он получил задание от фсб создать боевую группировку для борьбы против Украины. Саркисян возглавил "АрБАТ", который состоял из рецидивистов и осуществлял вербовку заключенных для участия в войне. Сначала группа действовала на Торецком направлении, а затем была направлена на Курщину для штурма украинских позиций.
В то же время Саркисян использует подконтрольные компании для поставки тепловизоров, топлива и стройматериалов для оккупантов. СБУ заочно сообщила ему о подозрении за помощь агрессору и участие в незаконных вооруженных формированиях.
Сейчас идет расследование, чтобы найти и наказать Саркисяна за преступления против Украины.