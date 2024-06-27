Служба безопасности Украины задержала агента российской военной разведки, который отслеживал передвижение и расположение украинских систем ПВО в Запорожской области.
Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, действовавшего в прифронтовом Запорожье. Злоумышленник пытался обнаружить и передать агрессору точные координаты зенитно-ракетных комплексов ПВО. Об этом сообщает пресс служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что агент отслеживал основные маршруты движения и ориентировочное количество военной техники ВСУ, которая двигалась в направлении передовой. По имеющимся данным, фашисты хотели использовать эту информацию для планирования ракетно-Дроновых ударов по региону, а также для подготовки боевых операций на Запорожском направлении.
Установлено, что агент был на связи с кадровым сотрудником 316-го разведцентра Главного управления Генштаба Вооруженных сил рф (известного как гру), дислоцирующегося во временно оккупированном Севастополе,
По материалам дела, этот вражеский спецслужбист докладывал напрямую руководству военной разведки россии.
Впрочем, СБУ сорвала планы рф и задержала фигуранта с поличным, когда он проводил до разведку вблизи потенциальной цели.
Также Служба безопасности провела комплексные мероприятия, чтобы обезопасить локации украинских войск. на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Готовил ракетные удары рф по Буковине: задержан российский информатор26 июня 2024, 07:33 • 16493 просмотра