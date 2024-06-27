Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, действовавшего в прифронтовом Запорожье. Злоумышленник пытался обнаружить и передать агрессору точные координаты зенитно-ракетных комплексов ПВО. Об этом сообщает пресс служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что агент отслеживал основные маршруты движения и ориентировочное количество военной техники ВСУ, которая двигалась в направлении передовой. По имеющимся данным, фашисты хотели использовать эту информацию для планирования ракетно-Дроновых ударов по региону, а также для подготовки боевых операций на Запорожском направлении.

Установлено, что агент был на связи с кадровым сотрудником 316-го разведцентра Главного управления Генштаба Вооруженных сил рф (известного как гру), дислоцирующегося во временно оккупированном Севастополе, - говорится в сообщении.

По материалам дела, этот вражеский спецслужбист докладывал напрямую руководству военной разведки россии.

Впрочем, СБУ сорвала планы рф и задержала фигуранта с поличным, когда он проводил до разведку вблизи потенциальной цели.

Также Служба безопасности провела комплексные мероприятия, чтобы обезопасить локации украинских войск. на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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