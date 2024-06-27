Затримано агента воєнної розвідки рф, який готував удари по Запорізькій ППО
Київ • УНН
Служба безпеки України затримала агента російської військової розвідки, який відстежував пересування і розташування українських систем ППО в Запорізькій області.
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який діяв у прифронтовому Запоріжжі. Зловмисник намагався виявити і передати агресору точні координати зенітно-ракетних комплексів ППО. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
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Зазначається, що агент відстежував основні маршрути руху та орієнтовну кількість військової техніки ЗСУ, що рухалась у напрямку передової. За наявними даними, рашисти хотіли використати цю інформацію для планування ракетно-дронових ударів по регіону, а також для підготовки бойових операцій на Запорізькому напрямку.
Встановлено, що агент був на зв’язку з кадровим співробітником 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру), що дислокується у тимчасово окупованому Севастополі,
За матеріалами справи, цей ворожий спецслужбіст доповідав напряму керівництву воєнної розвідки росії.
Втім, СБУ зірвала плани рф та затримала фігуранта на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.
Також Служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити локації українських військ.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Готував ракетні удари рф по Буковині: затримано російського інформатора26.06.24, 10:33 • 17518 переглядiв