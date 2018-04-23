Задела 5 авто и въехала в витрину: женщина устроила в Киеве масштабное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Киеве женщина за рулем авто протаранила витрину гипермаркета, передает корреспондент УНН.
По словам очевидцев, женщина, выезжая с паркинга, задела 5 автомобилей и въехала в стеклянную витрину. В результате столкновения разбилось два стеклопакета, а из торговых рядов у витрины перевернулся товар.
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Один из владельцев поврежденных авто оставил место ДТП, не дождавшись правоохранителей. Пострадавших в результате аварии нет. На месте работает следственно-оперативная группа.